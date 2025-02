Home

25 Febbraio 2025

Castello Pasquini illuminato di rosso in occasione degli Special Olympics di Torino

Con la delibera di Giunta N. 42 del 18 febbraio 2025 il Comune di Rosignano Marittimo ha aderito alla campagna di promozione dei Giochi Invernali Special Olympics che si terranno a Torino dall’8 al 15 marzo 2025. Per questo il Castello Pasquini di Castiglioncello sarà illuminato di rosso la sera del 25 febbraio. L’illuminazione avviene nel giorno in cui, per la Toscana, la fiaccola viene accesa su un tripode posizionato in piazza dei Miracoli a Pisa (ore 12). Il 26 di febbraio ci sarà invece la benedizione della fiaccola a Roma, in Vaticano.

In occasione dell’accensione della fiaccola, il Lions della nostra zona, che fa parte della Circoscrizione Lions di Pisa, ha proposto e sostenuto, proponendola alle amministrazioni comunali, l’iniziativa dell’illuminazione in rosso.

Da sabato 1° marzo, come previsto dal programma generale, ci saranno i Final LEG nei capoluoghi di provincia del Piemonte mentre per l’8 marzo è in agenda la cerimonia di apertura dei Giochi mondiali a Torino.

L’adesione alla campagna di promozione dell’evento da parte del Comune di Rosignano è conseguente al valore sportivo e sociale dell’iniziativa Special Olympics, che propone allenamenti sportivi e competizioni atletiche durante tutto l’anno in una varietà di sport di tipo olimpico per bambini e adulti con disabilità intellettive, offrendo loro opportunità continue di sviluppare la forma fisica, dimostrare coraggio, provare gioia e partecipare alla condivisione di talenti, abilità e amicizia con le loro famiglie e la loro comunità.