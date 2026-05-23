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Castelnuovo, FdI denuncia il degrado dell’area giochi: “Rischi per i bambini”

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23 Maggio 2026

Castelnuovo, FdI denuncia il degrado dell’area giochi: “Rischi per i bambini”

Cartelnuovo della Misericordia (Rosignano Marittimo, Livorno) 23 maggio 2026 Castelnuovo, FdI denuncia il degrado dell’area giochi: “Rischi per i bambini”

A Castelnuovo della Misericordia torna al centro dell’attenzione lo stato dell’area giochi pubblica della frazione. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Stefano Scarascia, insieme a Marino Fraioli e all’ex consigliere comunale Fabio Niccolini, che denunciano condizioni di degrado e potenziali rischi per la sicurezza dei bambini.

Secondo quanto riportato nel comunicato diffuso dal gruppo di opposizione, il parco rappresenterebbe uno dei pochi punti di aggregazione per famiglie e minori della zona collinare, ma oggi verserebbe in una situazione giudicata “preoccupante” a causa della mancata manutenzione.

Nel mirino, in particolare, la pavimentazione anti-trauma installata sotto i giochi, che – secondo Fratelli d’Italia – si presenterebbe “sollevata, lacerata e dissestata”, con il rischio di inciampi e cadute per i piccoli frequentatori dell’area. Una situazione che, sempre secondo gli esponenti del partito, farebbe venir meno le condizioni minime di sicurezza previste dalle normative sulle attrezzature ludiche.

FdI parla di “prolungata assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria”, evidenziando anche il malcontento di alcuni residenti della frazione, che percepirebbero la situazione come un segnale di scarso interesse verso le aree collinari del territorio comunale.

“La sicurezza di questi spazi deve essere garantita in modo permanente dall’amministrazione”, sottolineano gli esponenti del partito, che chiedono un intervento rapido soprattutto in vista dell’estate, periodo in cui il parco giochi viene maggiormente frequentato da famiglie e bambini.

Fratelli d’Italia annuncia inoltre che continuerà a seguire la vicenda “per dare seguito alle legittime aspettative dei residenti” e affinché l’area possa tornare ad essere un luogo sicuro e decoroso per la comunità.