Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Castiglioncello: a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti il premio Suso Cecchi D’Amico per la sceneggiatura

Castiglioncello

15 Luglio 2024

Castiglioncello: a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti il premio Suso Cecchi D’Amico per la sceneggiatura

Livorno 15 luglio 2024 – Castiglioncello: a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti il premio Suso Cecchi D’Amico per la sceneggiatura

XIII edizione a Castiglioncello (Rosignano Marittimo) del Premio per la sceneggiatura Suso Cecchi D’Amico.

Domenica 21 luglio, alle ore 21:30, nell’ Area concerti, nel parco del Castello Pasquini, si terrà la Cerimonia di premiazione di Giulia Calenda, Furio Andreotti e Paola Cortellesi per la sceneggiatura del film C’è ancora domani (Ita, 2023, b/n, 118’) di Paola Cortellesi. Successivamente sarà proiettato il film a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il Premio intende rendere omaggio alla figura e al lavoro della Signora del cinema italiano, Suso Cecchi D’Amico, che ha avuto un legame speciale con Castiglioncello, da Lei eletto a “buen retiro”, luogo di vacanza ma anche di lavoro. Il Premio viene assegnato all’autrice o all’autore della sceneggiatura di un film italiano, prodotto dal 15 maggio 2023 al 15 maggio 2024, in cui riveste particolare rilievo una figura femminile.

La Giuria della XIII edizione, composta da: Oreste De Fornari, Stefania Ippoliti, Alessandra Levantesi, Massimo Ghirlanda (Segretario), Susanna Nicchiarelli (Presidente), Andrea Pallaoro e Orlando Tirado (vincitori della XII edizione), ha deciso quindi di premiare Giulia Calenda, Furio Andreotti e Paola Cortellesi che hanno firmato la sceneggiatura del film C’è ancora domani, film campione d’incassi al bottehini, che ha visto il debutto alla regia della stessa Cortellesi.

Il film è stato presentato alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma in concorso nella categoria “ Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani” , ottenendo due premi, tra cui il premio speciale della giuria e una menzione speciale come miglior opera prima. È stato poi premiato come Film dell’anno ai Nastri d’argento del 2024 .

La pellicola ha ottenuto 19 candidature ai David di Donatello, risultando l’opera d’esordio con il più alto numero di candidature nella storia del riconoscimento, portando a casa sei premi. Il film è stato molto apprezzato dalla critica italiana ed estera per la regia e per le prove recitative degli attori, oltre che per le tematiche affrontate di particolare attualità, legate alla cultura patriarcale, alla violenza di genere e alla faticosa conquista dei diritti da parte delle donne.

Il Premio Suso Cecchi d’Amico è una scultura realizzata dallo scultore-orafo Mimmo di Cesare

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà presso il Teatro a Rosignano Solvay.

Info: U.O. Servizi Culturali – 0586 724530 / 521 www.comune.rosignano.livorno.it www.commediaallitaliana.it www.visitrosignano.it Servizi Culturali Rosignano Marittimo in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana Fondazione Armunia proiezione Decima Musa s.r.l.

Castiglioncello: a Paola Cortellesi, Giulia Calenda e Furio Andreotti il premio Suso Cecchi D’Amico per la sceneggiatura