4 Febbraio 2022

Castiglioncello: Abbattimento pini per garantire la sicurezza, presto la sostituzione

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 4 febbraio 2022

A seguito della verifica di un evidente difetto strutturale del tronco, durante la campagna di potature che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti nella frazione di Castiglioncello, si è reso necessario procedere all’abbattimento di due pini in via del Mare.

Per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata e mettere in sicurezza la strada; è stato deciso di abbattere tali piante, con un intervento mirato.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per porre a dimora nuove piante d’alto fusto per sostituire quelle abbattute durante gli interventi in corso.

