26 Gennaio 2024

26 gennaio 2024 – Castiglioncello: bevanda alcolica venduta a minore, multato esercente

Il Comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo ha effettuato un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché un intervento di polizia commerciale presso un noto esercizio pubblico di somministrazione della frazione di Castiglioncello.

Due pattuglie della Polizia Municipale, congiuntamente all’unità cinofila Caos, hanno sottoposto a controllo gli avventori del locale, per la maggior parte giovanissimi, non rilevando violazioni in materia di stupefacenti.

Tuttavia, è stata accertata la violazione dell’art. 14-ter della L. 125/2001 a carico dell’esercente, in quanto una bevanda alcolica era stata venduta per il consumo sul posto ad un minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni sedici. Di conseguenza è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 250,00 Euro ad un massimo di 1.000,00 Euro.

Si ricorda che il Comando di Polizia Municipale continuerà i controlli dei luoghi di aggregazione, dei parchi, delle passeggiate e delle altre zone sensibili per tutto l’anno, con lo scopo primario di fare prevalente attività di prevenzione in materia di vendita e spaccio di sostanze stupefacenti a tutela in particolare dei giovani.

