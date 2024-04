Home

21 Aprile 2024

Livorno 21 aprile 2024 – Castiglioncello, chiuso bar per carenze igienico sanitarie

Proseguono i controlli dei carabinieri sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa di settore a tutela della salute pubblica. I militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno effettuato diverse ispezioni in provincia ad esercizi pubblici di preparazione e somministrazione di alimenti.

Nell’ambito di tali servizi i carabinieri, a seguito di un controllo effettuato in un bar di Castiglioncello, hanno riscontrato irregolarità sotto il profilo igienico-sanitario.

In particolare, il locale attiguo al banco di somministrazione e deposito alimenti si trovava in pessime condizioni igienico-sanitarie per la presenza di sporco; unto; grasso ed incrostazioni sul pavimento e sulle attrezzature; distacco di intonaco dalle pareti e per la presenza di formiche ed escrementi di roditori.

I militari operanti hanno comminato al titolare 60enne una sanzione al gestore pari a euro 1.000 e, in collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana nord ovest, è stata disposta l’immediata chiusura e l’inibizione dell’attività di somministrazione.

I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare.