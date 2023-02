Home

Castiglioncello – Coinvolto in un incidente aveva un tasso alcolico 3 volte oltre il consentito

4 Febbraio 2023

Castiglioncello – Coinvolto in un incidente aveva un tasso alcolico 3 volte oltre il consentito

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 4 febbraio 2023 – Coinvolto in un incidente aveva un tasso alcolico 3 volte oltre il consentito

Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Livorno, anche il territorio della Compagnia Carabinieri di Cecina è stato interessato da specifici controlli; 66 persone e 50 veicoli controllati.

A seguito di un controllo dei Carabinieri di Donoratico effettuato a Castiglioncello, un 62enne, già noto alle forze dell’ordine, rimasto coinvolto in un incidente stradale; è risultato avere un tasso alcolemico oltre 3 volte il limite consentito ovvero 1,53 gr/l; per lui il deferimento in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente

