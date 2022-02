Home

Castiglioncello, degrado sul lungomare e in via di Crepatura

21 Febbraio 2022

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 21 febbraio 2022

Il tratto finale della via di Crepatura e parte dell’omonimo lungomare versano da lungo tempo in condizioni di grave degrado dovuto allo stato di fatiscenza delle costruzioni esistenti e delle connesse pertinenze e muri perimetrali.

Sono numerosi i cittadini gli operatori commerciali e turistici che si lamentano della attuale situazione.

La situazione è grave sotto il profilo del decoro urbano e presenterà, a breve, anche carenze sotto il profilo della sicurezza pubblica se non ci saranno interventi correttivi.

Occorre sottolineare che l’area interessata è centralissima rispetto alla affluenza turistica che inizierà a breve termine.

E’ quanto dichiara Stefano Scarascia, coordinatore di Fratelli d’Italia e Consigliere Comunale di Rosignano Marittimo

Fratelli d’Italia (continua Scarascia); pur consapevole che le proprietà in questione sono private ritiene che non si debba né si possa tollerare oltre ma siano necessarie concrete, immediate iniziative.

Per questo come Fratelli d’Italia – prosegue Scarascia.- abbiamo chiesto, con apposita interpellanza presentata al Sindaco ed alla Giunta, se:

siano state attivate tutte le procedure consentite dalla legge per assicurare il ripristino del decoro urbano e delle condizioni di sicurezza oltre a richiedere

un intervento d’ufficio per il posizionamento di coperture più consone all’ambiente e per la messa in sicurezza dell’area.

