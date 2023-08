Home

Castiglioncello, Enzo Calderone (FdI) attacca: “Pineta Marradi vergogna comunale”

20 Agosto 2023

Scarsa illuminazione, radici, buche e accesso limitato ai disabili

Il Sindaco di Rosignano pensa di riqualificare la Pineta Marradi con “le chiacchiere”, visto che, fino ad ora, niente è stato fatto. Si sveglierà poco prima delle elezioni?

Forse il Sindaco Donati e la sua maggioranza pensano che le persone abbiano il cosiddetto “anello al naso”?

Chiunque desideri fare una passeggiata noterà, infatti, che è scarsamente illuminata e che dovrà fare uno slalom tra le radici dei pini che fuoriescono dall’asfalto, inciampando continuamente.

Voglio anche ricordare che, fino a qualche anno fa, la passeggiata era stata pavimentata con delle mattonelle cosiddette autobloccanti, utilissime perché; in caso di una radice che fuoriusciva, bastava togliere alcune di queste mattonelle, tagliare la radice e ricollocarle al loro posto.

Successivamente, invece, il tratto è stato asfaltato, coprendo le utili mattonelle, e rinunciando così sia all’estetica che alla semplicità del ripristino.

Sempre a proposito della pineta, vorrei ricordare la problematica per le persone con disabilità di raggiungere il noto locale di eccellenza.

Nonostante il locale sia ristrutturato eseguendo e applicando tutte le norme per persone con disabilità, queste non vi possono accedere. Da una parte, lato Aurelia, c’è una scalinata, mentre, dal lato della passeggiata, dopo aver fatto lo slalom tra buche e avvallamenti, trovano l’ultimo tratto non percorribile con la carrozzella a causa del pietrisco.

Da evidenziare, poi, che la mancanza dei dovuti accorgimenti causa un costante allagamento di parte del parcheggio, fino ad arrivare allo stabilimento balneare “Tre Scogli””.

Stante la situazione sopra descritta, Enzo Calderone del Direttivo di Fratelli d’Italia Rosignano, chiede al Sindaco Donati “quando intenda provvedere alla riqualificazione di una zona che, nonostante la vocazione turistica, presenta notevoli elementi di degrado”.

