Castiglioncello: Furti nei negozi, le indagini dei Carabinieri portano alla denuncia di un 31enne romeno

16 Novembre 2022

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 16 novembre 2022

I Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno denunciato un 31enne romeno poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

Nel mese di ottobre 2022 i carabinieri sono intervenuti presso due esercizi commerciali limitrofi ubicati in quella frazione dove, nottetempo, si erano verificati dei furti con scasso.

I titolari, infatti, nel momento di aprire le proprie attività al pubblico, avevano appurato che qualcuno, dopo aver spaccato le vetrine, erano entrati nei locali ed avevano portato via il fondo cassa e della merce: abbigliamento e scarpe in uno, alcune bottiglie di alcolici ed un pc portatile nell’altro, per un danno complessivo stimato di oltre 1.500 euro.

I titolari si sono quindi rivolti alla Stazione Carabinieri di Castiglioncello dove sono stati denunciati i fatti accaduti.

I carabinieri, dopo aver effettuato un sopralluogo la mattina stessa, hanno avviato le indagini ricostruendo i passaggi di vetture e di persone nell’arco orario di interesse, anche grazie ai filmati di alcune telecamere della zona, sia pubbliche che private.

Dopo aver raccolto una serie significativa di elementi, con il supporto delle banche dati disponibili, i militari della Stazione di Castiglioncello sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore, un 31enne già noto per reati specifici.

Per l’uomo è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura di Livorno per furto aggravato.

