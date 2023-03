Home

Castiglioncello, il degrado della pineta Marradi, l’intervento di FdI

22 Marzo 2023

Rosignano (Livorno) 22 marzo 2023

Il Sindaco e la Giunta sono già in piena campagna elettorale: i proclami e gli annunci di inaugurazioni, azioni efficienti della Polizia Municipale, nuove strutture fantascientifiche sono all’ordine del giorno, speriamo che siano almeno un po’ migliori di quelle orribili e praticamente già abbandonate di via della Repubblica; il Sindaco e la Giunta fanno molto bene a partire per tempo perché per convincere i cittadini ad accordare loro nuovamente la propria fiducia faranno molta fatica.

Le accuse generiche non piacciono a Fratelli d’Italia, che invece sottopone ai cittadini la situazione di gravissimo degrado, se non addirittura di pericolo, almeno per i bambini, in cui versa la Pineta Marradi.

Una vera e propria “passeggiata della vergogna”: la balaustra del lato di ponente è abbattuta per diversi metri in almeno tre punti, il transennamento è stato effettuato con mezzi di fortuna che non vengono controllati e sono inidonei ad evitare possibili eventi pericolosi.

Inoltre, contrariamente a quanto annunciato con grande evidenza sulla stampa (articoli in data 28 febbraio e 6 marzo su “Il Tirreno” ) si nota la presenza di molti cassonetti, totalmente privi delle strutture di protezione previste dal regolamento vigente , ammesso che abbiano l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.

In sintesi: in meno i 200 metri possiamo constatare l’incapacità dell’Amministrazione a provvedere alle minime manutenzioni del valore di poche centinaia di euro, infatti le balaustre sono abbattute da mesi e, qualunque ne sia stata la causa, l’attuale situazione è inammissibile.

Quanto ai cassonetti sparpagliati e non protetti Fratelli d’Italia chiede semplicemente l’applicazione del vigente regolamento sulla raccolta differenziata e ricorda che il sistema è in vigore dal novembre del 2021.

A questo punto Fratelli d’Italia, ma anche i cittadini che non ci sono politicamente vicini si pongono la domanda: “è sbagliato ed inapplicabile il regolamento o l’Amministrazione è incapace di farlo rispettare?”

Nei trascorsi 4 anni di legislatura si è più volte parlato in Consiglio Comunale delle diverse questioni che riguardano la Pineta Marradi, che è il biglietto da visita della località turisticamente più importante del Comune, ma i risultati prodotti da questa Amministrazione sono sotto gli occhi di tutti: disastrosi.

L’alta stagione turistica si avvicina: nel prossimo Consiglio Comunale proporrò, a nome di Fratelli d’Italia, una mozione che affronta e, se approvata, potrebbe risolvere le criticità gravi ma non difficili da risolvere.

Stefano Scarascia – Consigliere

