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Castiglioncello: in arrivo in piazzetta l’opera di Pasto

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20 Luglio 2026

Castiglioncello: in arrivo in piazzetta l’opera di Pasto

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 20 luglio 2026 Castiglioncello: in arrivo in piazzetta l’opera di Pasto

Manca ormai pochissimo alla data di mercoledì 22 luglio, giorno in cui la piazzetta di Castiglioncello accoglierà una installazione di arte contemporanea. Si tratta di un’opera dello scultore georgiano Vazha Mikaberidze, conosciuto con il nome d’arte Prasto, artista attivo da oltre trent’anni nel panorama internazionale.

Nato a Tbilisi nel 1967, si è formato presso l’Accademia Statale di Belle Arti di Tbilisi e successivamente presso l’Accademia Riaci di Firenze. Vive e lavora in Versilia da oltre trent’anni, sviluppando una ricerca artistica caratterizzata da un linguaggio essenziale e fortemente simbolico, nel quale forme archetipiche e materiali dialogano con lo spazio e con il paesaggio. Le sue opere sono state presentate in numerose esposizioni e manifestazioni internazionali. E in questo 2026 Pietrasanta – la piccola Atene della Versilia, luogo d’arte per eccellenza che da anni sviluppa progetti di valenza e interesse internazionali e che accoglie grandi artisti provenienti da tutto il mondo – ha dedicato a Prasto la mostra “EggOcentric”, un progetto espositivo concentrato sul tema dell’uovo come simbolo universale di origine, trasformazione e rinascita. E la forma dell’uovo è al centro dell’opera che verrà installata temporaneamente a Castiglioncello. Un simbolo semplice e potente, capace di evocare contemporaneamente nascita, possibilità e futuro. In questa occasione l’uovo diventa anche metafora dell’inizio di un nuovo percorso culturale per il territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comune di Rosignano Marittimo ed è promossa dall’architetto Claudio Giustiniani, co-fondatore di LIMIAR Architetti, con l’obiettivo di avvicinare l’arte contemporanea agli spazi pubblici e costruire, nel tempo, un progetto capace di coinvolgere artisti di rilievo internazionale, valorizzando Castiglioncello come luogo di incontro tra arte, paesaggio e comunità. Questo progetto che sta per svelarsi – anche dal punto di vista operativo – è stato reso possibile grazie al Comune rosignanese, all’Ufficio Tecnico e alle maestranze comunali, che contribuiscono alla realizzazione dell’installazione.

“L’esposizione temporanea della scultura dell’artista georgiano Prasto impreziosisce uno dei luoghi più iconici di Castiglioncello, confermandone la vocazione a essere un punto di incontro tra arte, paesaggio e cultura – sottolinea Claudio Marabotti, sindaco del Comune di Rosignano Marittimo – L’opera, incentrata sulla forma dell’uovo, richiama un simbolo universale di rinascita e speranza, che affonda le proprie radici nella grande tradizione artistica italiana, basti pensare all’uovo della Pala di Montefeltro di Piero della Francesca, e che qui viene reinterpretato con un linguaggio contemporaneo. Portare opere di questo valore nella Piazzetta di Castiglioncello significa offrire a cittadini e visitatori un’occasione di incontro con l’arte e contribuire a rendere ancora più vivo e attrattivo il nostro patrimonio culturale”.

E riferendosi all’installazione di Prasto, il sindaco Marabotti indica che ciò “rappresenta il primo passo di un percorso. L’auspicio è che questa esperienza possa consolidarsi negli anni, dando vita a un appuntamento culturale riconoscibile, capace di arricchire l’offerta culturale del territorio e rafforzarne l’identità attraverso il dialogo con l’arte contemporanea. Portare opere d’arte negli spazi pubblici – conclude Marabotti – significa creare nuove occasioni di incontro tra cittadini, visitatori e artisti, permettendo all’arte di entrare nella vita quotidiana dei luoghi e instaurare un rapporto diretto con chi li vive”.

Questa installazione, ribadisce Giulio Rotelli assessore alla cultura, è stata “fortemente voluta dal sindaco e dal mio assessorato, proprio nella prospettiva di una collaborazione che possa portare in futuro nel nostro territorio arte e turismo in tutto l’arco dell’anno”.