Castiglioncello iniziati i lavori per evitare il defluire degli scarichi fognari sulla spiaggia del Quercetano

17 Febbraio 2022

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 17 febbraio 2022

Sono iniziati gli interventi per la realizzazione di una nuova condotta che modifica il tracciato dell’attuale fognatura bianca in via Bengasi a Castiglioncello.

Le acque meteoriche verranno intercettate all’altezza del civico 12 della strada e, anziché attraversare le proprietà private, per mezzo della nuova condotta, proseguiranno il deflusso percorrendo il tratto terminale di Via Bengasi, Via Derna e, successivamente, si immetteranno nel collettore esistente in Via Aurelia, evitando di defluire sulla spiaggia del Quercetano.

“Si tratta di un progetto molto importante – spiega l’Assessore Giovanni Bracci – studiato diversi anni fa ma che non era ancora partito.

Questa deviazione, infatti, si rende opportuna in quanto attualmente le acque meteoriche; prima di scaricarsi in mare, nell’ultimo tratto si riversano sulla scogliera e, dopo avere percorso un dislivello di circa 40 metri, si incanalano in un corridoio esistente tra due Stabilimenti Balneari, asportando dall’arenile significative quantità di sabbia e favorendo quindi il fenomeno di erosione in corso nella Baia del Quercetano.

Collegato a questi lavori, c’è il ripascimento con sabbia dragata dell’arenile del Quercetano, intervento questo già previsto, progettato ed autorizzato, di prossima realizzazione”.

I lavori della fognatura consisteranno nel posizionare, per una lunghezza di circa 160 metri, una tubazione in polipropilene di circa 800 mm di diametro con tre vasche di calma che, anche grazie ad alcuni pozzetti di ispezione nella condotta, rallenteranno la velocità delle acque.

Il cantiere è già avviato e le operazioni si concluderanno entro la metà del mese di maggio.

