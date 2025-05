Home

Castiglioncello, manutenzioni in corso sul lungomare

14 Maggio 2025

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 14 maggio 2025

Poco più di due mesi fa il sopralluogo sul lungomare, per verificare – specialmente dopo i vari episodi di forte maltempo registra nel corso dell’autunno – inverno – lo stato del lungomare. Oggi i lavori di recupero sono in corso. Interventi di manutenzione di vari tipo per rendere la passeggiata a mare da Rosignano a Castiglioncello più piacevole e confortevole. “Proprio in vista della stagione estiva, come previsto – spiega l’assessore Roberto Repeti – sono in corso varie manutenzioni. In questo momento si sta lavorando sul tratto fra Caletta e la Pineta Marradi”.

Le manutenzioni riguardano la messa in opera di intonaco e pittura di alcuni muretti, il rifacimento (ove necessario) di alcuni cordoli, la verniciatura di parti in ferro… I lavori in questo tratto dovrebbero durare ancora una – due settimane ed è evidente, per permettere agli operai e tecnici comunali di intervenire – che potrebbero verificarsi alcuni intralci per il passaggio dei pedoni.

Può anche accadere che sia renda necessario chiudere un breve tratto di passeggiata, ma sono situazioni che potranno verificarsi al massimo nell’arco di una mattinata.

“Ci scusiamo se in questo periodo c’è e ci sarà qualche disagio sul lungomare” sottolinea l’assessore Repeti, che ha effettuato personalmente un nuovo sopralluogo insieme a Fabiana Provinciali, coordinatore del personale comunale che si occupa di manutenzione edile.

I lavori in corso – specifica l’assessore – sono stati avviati da circa un mese. Fra l’altro sono state messe a dimora alcune nuove piante sulla scalinata di via Demi, alcune panchine sono state posizionate in vari punti (compresa la Pineta Marradi), si è provveduto anche sul fronte del verde (con alcune potature). Naturalmente siamo in una fase work in progress in modo da arrivare ai primi giorni di giugno con una passeggiata rimessa a nuovo. Le manutenzioni vengono effettuato a tratti e interesseranno tutta la striscia lungo mare fino a Punta Righini.

Dall’inizio di giugno, inoltre, potranno essere disponibili anche le postazioni di spiaggia per la raccolta differenziata dei rifiuti.

