Castiglioncello, modifiche temporanee alla viabilità per potatura alberi

20 Novembre 2021

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno), 20 novembre 2021

Al fine di consentire l’esecuzione di lavori di potatura delle alberature nella zona del promontorio di Castiglioncello, con l’Ordinanza numero 635 del 18 novembre 2021, sono state disposte alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Nello specifico, da lunedì 22 novembre e fino al 22 gennaio, dalle ore 7:30 alle ore 18:30, eccetto i giorni festivi, a tratti e secondo il procedere dei lavori, saranno in vigore il divieto di sosta e il divieto di transito in via Marconi, via Pisa, via Saragat, via del Museo, via Livorno, via Monti, via Martelli, via Fellini, via Torino.

