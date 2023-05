Home

Castiglioncello: ordigno bellico nella pineta a Le Spianate, venerdì le operazioni degli artificieri

3 Maggio 2023

Il Comune di Rosignano Marittimo informa i cittadini che venerdì 5 maggio, dalle ore 10.45, il Secondo Reggimento Genio Pontieri Comando di Piacenza effettuerà un’operazione di “bonifica occasionale da ordigni residuati bellici”.

Infatti, a seguito di una segnalazione fotografica, è stato individuato un ordigno bellico di “limitate dimensioni” all’interno della pineta di via della Ragnaia in località Le Spianate a Castiglioncello.

Si tratta di una bomba a mano MKII che dovrà essere rimossa dagli artificieri e fatta brillare durante un intervento classificato come “semplice” dallo stesso Reggimento.

Considerata la tipologia e il luogo di ritrovamento, la distanza di sicurezza da tenere è stata quantificata in 150 metri di raggio.

Per questo, per garantire la massima sicurezza delle operazioni e agli artificieri di lavorare nelle migliori condizioni, sarà interdetta la circolazione nell’area interessata e i cittadini residenti nelle vie limitrofe saranno invitati a rimanere dentro casa dalle ore 10.30 fino al termine dell’intervento.

Le strade interessate da questo obbligo sono: via della Ragnaia, via Tiziano, via Leonardo Da Vinci, via Giovanni Boldini, via Poggio Allegro e via Silvetro Lega.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione.

