Home

Politica

Castiglioncello: presentato Scarascia, il nuovo coordinatore FdI Rosignano

Politica

25 Febbraio 2022

Castiglioncello: presentato Scarascia, il nuovo coordinatore FdI Rosignano

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 25 febbraio 2022

Si è svolta al caffè Ginori di Castiglioncello la presentazione del nuovo Coordinatore di Fratelli d’Italia.

Stefano Scarascia – che sarà affiancato dal vice Enzo Calderone – ha sostituito Paola Nucci, sino a pochi giorni fa Commissaria del Partito per il Comune di Rosignano Marittimo.

Il neo Coordinatore, unitamente al rinnovato direttivo, è stato presentato dall’Avvocato Giacomo Lensi, Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, che ha espresso soddisfazione per la creazione della nuova squadra destinata ad affrontare sul territorio ed in Consiglio Comunale i prossimi anni che vedranno il Partito sempre più impegnato e protagonista nella battaglia politica, anche in vista delle prossime elezioni amministrative; completano la composizione del nuovo consiglio direttivo Edi Pugliese, Alessandro Bartoli, Maurizio Serafini e Marino Fraioli con l’auspicio di un prossimo ampliamento che sia rappresentativo del consenso che Fratelli d’Italia riscontra sul territorio

Stefano Scarascia, che unitamente a Fabio Niccolini riveste anche la carica di Consigliere Comunale, ha spiegato che gli sforzi del Gruppo Consiliare di dar risalto all’unico partito presente sui banchi dell’opposizione sia a livello nazionale che locale verranno moltiplicati e verrà dato ampio spazio ed ogni possibile supporto ai militanti ed ai sostenitori che vorranno offrire il loro contributo.

E’ infatti questo l’obiettivo politico primario, come indicato da Giorgia Meloni: aggregare le forze sane di ispirazione conservatrice realmente intenzionate a far voltar pagina alla nostra Italia, cominciando dai comuni, con entusiasmo, energia, serenità e la forza che ci viene dalle nostre migliori tradizioni

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin