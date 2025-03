Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Castiglioncello, proposta per un’area cani alle Spianate: mozione del consigliere Scarascia

Castiglioncello

22 Marzo 2025

Castiglioncello, proposta per un’area cani alle Spianate: mozione del consigliere Scarascia

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 22 marzo 2025 Castiglioncello, proposta per un’area cani alle Spianate: mozione del consigliere Scarascia

Un’area cani attrezzata e sicura alle Spianate: è questa la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Stefano Scarascia, che ha presentato una mozione per la realizzazione di uno spazio dedicato ai cani nell’area verde situata dopo il parcheggio Infantino, lungo la strada che porta a Castiglioncello.

Attualmente, nella zona esiste già un’area recintata, probabilmente realizzata in maniera abusiva, ma in condizioni di totale degrado. Le reti metalliche divelte rappresentano un rischio per la sicurezza, soprattutto nel caso in cui l’area venisse utilizzata come spazio di gioco per i bambini. Scarascia sottolinea quindi l’urgenza di una bonifica della zona, proponendo contestualmente la creazione di una vera e propria area cani attrezzata.

Perché proprio alle Spianate?

Nella mozione presentata in Consiglio comunale, il consigliere evidenzia diversi aspetti che renderebbero le Spianate il luogo ideale per un’area cani:

✅ Spazio ampio: l’area è vasta e destinare una parte ai cani non limiterebbe altre attività.

✅ Presenza di vegetazione: gli alberi offrono ombra naturale, rendendo l’area fruibile anche d’estate.

✅ Ampio parcheggio: la vicinanza al parcheggio Infantino garantisce una comoda accessibilità.

✅ Bassa frequentazione: la zona è poco utilizzata, riducendo possibili conflitti con altre attività.

Scarascia ricorda inoltre che tutte le forze politiche avevano inserito nei loro programmi elettorali un’attenzione particolare verso gli animali e il loro benessere.

L’impegno richiesto al Comune

Attraverso questa mozione, Scarascia chiede che il Consiglio comunale impegni il Sindaco e la Giunta alla realizzazione dell’area cani in tempi ragionevoli, intervenendo innanzitutto per rimuovere le attuali situazioni di pericolo e poi per progettare uno spazio adeguato, prendendo come riferimento l’area cani già esistente in via delle Pescine.

Ora spetterà all’amministrazione comunale valutare la proposta e decidere il futuro di questa zona, che potrebbe trasformarsi in un nuovo punto di riferimento per i tanti cittadini e turisti che amano passeggiare con i loro amici a quattro zampe.

Castiglioncello, proposta per un’area cani alle Spianate: mozione del consigliere Scarascia