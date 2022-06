Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Castiglioncello, scatta la ZTL notturna. Le limitazioni alla sosta e circolazione

Castiglioncello

30 Giugno 2022

Castiglioncello, scatta la ZTL notturna. Le limitazioni alla sosta e circolazione

Castiglioncello (Rosignano, Livorno) 30 giugno 2022

Con Ordinanza numero 452 del 16 giugno 2022, è stata istituita una Zona a Traffico Limitato (Ztl) dalle ore 23.00 alle ore 6.00 del giorno successivo sul Promontorio della frazione di Castiglioncello, a partire dal 1 luglio e fino al prossimo 31 agosto.

Per i due mesi estivi, saranno in vigore le seguenti limitazioni.

Circolazione consentita per la sola uscita dal perimetro del Promontorio per tutti i veicoli in sosta prima delle 23.00, nelle seguenti strade: via del Quercetano, via Fucini (da via del Quercetano fino a via Biagi e da via Aurelia a via Biagi), via Biagi, via Godilonda, via Trento, via Torino, via Milani, via Martelli, piazza della Torre, via Monti, via Corcos, via Aosta, via Saragat, via Livorno, via Napoli, via del Museo, via Pisa, via Marconi, via Fellini, via L. Amendola.

Sosta riservata, con validità 0-24, ai veicoli in uso ai residenti muniti di pass verde e agli autorizzati (proprietari delle abitazioni muniti di abbonamento per i parcheggi a pagamento valido per tutto il giorno e coloro che prestano assistenza a malati muniti di apposita autorizzazione) nelle seguenti strade: via Godilonda, via Monti, via Corcos, via Aosta, via del Museo, piazza della Torre, via Pisa, via Napoli (da via Livorno a via del Museo).

Sosta regolamentata con disco orario di 30 minuti negli appositi spazi delimitati, dalle ore 08.00 alle ore 23.00 in via Martelli nel tratto da piazza della Vittoria a via Torino.

Sosta regolamentata con disco orario di 60 minuti negli appositi spazi delimitati, dalle ore 08.00 alle ore 23.00 in via Fucini nel tratto da via Aurelia a via Biagi.

L’accesso alla Ztl, consentito dalla via Aurelia tramite i varchi di via Marconi, via Fucini e via del Quercetano, è consentito ai residenti muniti di apposito contrassegno di colore verde, ai proprietari di abitazioni, ai dimoranti, agli ospiti delle strutture ricettive, a coloro che effettuano attività lavorative all’interno del Promontorio, muniti di contrassegno di colore blu, valido solo per il transito.

L’accesso è inoltre consentito ai veicoli di soccorso (polizia, ambulanze, vigili del fuoco) e veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno. Tutti i veicoli autorizzati saranno anche inseriti in una “lista bianca” nel sistema informatizzato di gestione della Ztl.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin