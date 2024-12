Castiglioncello: spaccio e coltello, arrestato clandestino tunisino 34enne. Obbligo di firma e daspo in attesa del giudizio 

Home

19 Dicembre 2024

Gli Agenti delle Volanti del Commissariato di Rosignano Solvay hanno tratto in arresto un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente (cocaina) e di un coltello.

L’uomo, un cittadino tunisino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora e clandestino sul territorio nazionale, è stato sorpreso nella zona dell’entroterra di Castiglioncello mentre era in compagnia di altri 3 uomini a bordo di un’auto.

I poliziotti della Volante, insospettiti alla vista dei quattro, ha proceduto a fermare il mezzo per controllarne gli occupanti.

La prontezza degli Agenti ha consentito di accorgersi di un movimento del 34enne, seduto sul sedile posteriore, che aveva tentato di liberarsi di qualche oggetto nascondendolo sotto il sedile antistante.

Dal successivo controllo è emerso che gli oggetti di cui l’uomo voleva liberarsi erano un pacchetto di sigarette con all’interno un involucro contenente sostanza di colore bianco, rivelatasi poi cocaina, per un peso di oltre 16 grammi, nonché un grosso coltello da cucina particolarmente affilato.

Al termine del controllo e della prima attività d’indagine l’uomo è stato tratto in arresto.

Nell’udienza di convalida celebrata la stessa mattinata l’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e allo stesso è stata applicata la misura restrittiva dell’obbligo di firma e del divieto di dimora nella Provincia di Livorno, in attesa del dibattimento.

Un altro cittadino tunisino che era in sua compagnia, anch’esso non in regola con le norme per il soggiorno in Italia, è stato accompagnato negli Uffici di Polizia per le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree periferiche del Comune di Rosignano, è una delle priorità tra le attività svolte dagli Agenti del Commissariato che, sia d’iniziativa che grazie alle segnalazioni dei residenti della zona, svolgono una costante azione di prevenzione e contrasto al crescente fenomeno.

