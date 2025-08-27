Home

Castiglioncello, tir distrutto da un albero, conducente illeso (Foto)

27 Agosto 2025

Castiglioncello, tir distrutto da un albero, conducente illeso (Foto)

Castiglioncello, albero cade e distrugge il tir: conducente illeso

Momenti di paura questa mattina, intorno alle ore 9:00, lungo la strada che dalle Spianate di Castiglioncello porta verso l’ingresso della Variante Aurelia. Un grosso pino è crollato improvvisamente colpendo in pieno un tir in transito. L’albero ha schiacciato il rimorchio del mezzo pesante, provocando danni ingenti alla struttura.

Fortunatamente il conducente, che viaggiava in direzione dell’ingresso della Variante, non ha riportato ferite e sarebbe uscito illeso dall’incidente.

La dinamica è ancora in corso di accertamento: non è escluso che l’albero possa essere caduto direttamente sul tir, ma si ipotizza anche che alcuni rami possano essere stati urtati dalla sagoma del mezzo, provocandone poi la caduta. Sul posto stanno i soccorsi per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.