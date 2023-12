Home

Castiglioncello trionfa sul campo del Picchi

Calcio

20 Dicembre 2023

Castiglioncello trionfa sul campo del Picchi

Livorno 20 dicembre 2023 – Castiglioncello trionfa sul campo del Picchi

Passo falso casalingo dello Uappala Armando Picchi che cede per 0-2 al Castiglioncello.

Lo scontro diretto a Banditella regala tre punti ai ragazzi di mister Citi, trascinati dall’ex Livorno e Grosseto Moscati.

Dopo una buona prima mezz’ora i ragazzi di Brilli subiscono lo svantaggio al 32’.

Contatto in area di rigore sugli sviluppi di corner e massima punizioni per i biancoazzurri. Dal dischetto va Moscati che fa 0-1.

Se nel primo tempo il Picchi aveva tenuto in mano il pallino del gioco per buoni tratti, nella ripresa è il Castiglio a gestire il match.

Prima Moscati si conquista un rigore che però si vede parare da Grassia, poi lo stesso attaccante al 70’ trova lo 0-2 che sposta definitivamente la partita con un tiro deviato che si insacca in porta. “Avevamo fatto un buon primo tempo, riuscendo a creare anche trame di gioco interessanti – esordisce mister Brilli -. Continuiamo però a fare errori gratuiti e contro giocatori come Moscati non puoi certo permetterteli. Il secondo tempo non siamo entrati in campo con il piglio giusto, è mancata l’atteggiamento di chi voleva rimontare”.

In questi giorni la società sta continuando a lavorare sul mercato per ampliare la rosa e alle porte c’è la gara di campionato contro il Centro Storico Lebowski. La sfida di Coppa Italia contro i fiorentini, invece, è stata posticipata al 10 gennaio. “Sul mercato la società si sta muovendo e speriamo di poter trovare un paio di profili adatti per alzare il livello del gruppo. Domenica sarà una partita difficile , contro una squadra che si porta dietro centinaia di tifosi a sostenerla, un caso unico in queste categorie. Una sfida da affrontare col coltello tra i denti”.

Castiglioncello trionfa sul campo del Picchi

