Casting, “Ciak a Piombino”: si cercano figurazioni per una nuova produzione italiana

26 Aprile 2022

Piombino (Livorno) 26 aprile 2022

Casting

Ciak a Piombino: si cercano figurazioni per una nuova produzione italiana

Casting aperti per uomini e donne della zona di Piombino e dintorni

Per le prossime riprese di un nuovo lungometraggio prodotto dalla società Palomar, si cercano in zona Piombino e comuni limitrofi le seguenti figurazioni:

uomini e donne tra i 20 e i 60 anni.

E’ richiesta disponibilità dal 13 al 28 maggio 2022, con un impegno di varie giornate consecutive. Saranno ben accette candidature di persone di origine pugliese o che abbiano avuto esperienze di lavoro in fabbrica. E’ prevista retribuzione secondo le vigenti tariffe da contratto nazionale.

Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno inviare due foto, primo piano e figura intera, specificando taglia e numero di scarpe ed allegare copia del documento di identità e del codice fiscale al seguente indirizzo: lafpiombino@gmail.com.

