Casting concorrenti Avanti un altro”, il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti 

16 Maggio 2025

Livorno 16 maggio 2025

“Avanti un Altro!” cerca nuovi concorrenti: casting a Firenze il 28 maggio

Buone notizie per tutti gli appassionati del celebre quiz televisivo “Avanti un Altro!”, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti: il prossimo 28 maggio 2025 si terrà un casting per selezionare nuovi concorrenti, e l’appuntamento sarà proprio a Firenze.

L’occasione è aperta esclusivamente a candidati maggiorenni, che potranno scegliere una tra le tre modalità disponibili per candidarsi. Chi sogna di sfidare il tempo, le domande bizzarre e il mitico “pidigozzo”, dovrà inviare i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e una fotografia all’indirizzo email avantiunaltro@sdl2005.it, includendo anche la seguente dichiarazione liberatoria:

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv”.

In alternativa, è possibile compilare direttamente l’apposito form online sul sito www.sdl.tv oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 62 28 69 00.

“Avanti un Altro!” è da anni uno dei programmi più amati dal pubblico per il suo format originale, l’ironia pungente di Bonolis e le surreali interazioni con Laurenti e gli eccentrici personaggi del minimondo. Partecipare come concorrente è un’occasione unica per vivere l’esperienza televisiva in prima persona… e magari vincere anche qualcosa!

Il consiglio? Non aspettate troppo: le selezioni sono sempre molto partecipate. Chi vuole mettersi in gioco davanti alle telecamere ha ora un’occasione concreta per farlo.