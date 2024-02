Home

24 Febbraio 2024

Aperti i casting per la dodicesima stagione de “I delitti del Barlume”

Livorno, 24 febbraio 2024 – Casting "I delitti del Barlume 12" come fare domanda. Si cercano anche toscani di origine asiatica

Sono ufficialmente aperte le selezioni per la dodicesima stagione de “I Delitti del Barlume”, la celebre saga televisiva girata all’Isola d’Elba. La notizia è stata annunciata dalla casa di produzione Palomar in collaborazione con SKY, suscitando grande interesse tra gli aspiranti attori e le figurazioni speciali.

La nuova stagione, attesa con grande trepidazione dai fan della serie, è pronta a dare il via a un nuovo capitolo ricco di misteri e colpi di scena, e per questo motivo sono alla ricerca di talenti toscani pronti a calarsi nei panni dei personaggi che hanno reso famosa la fiction.

In particolare, si cercano uomini e donne toscane dai 18 anni in poi, pronti a interpretare ruoli di vario genere e a portare sullo schermo tutta la loro versatilità artistica. Ma le novità non finiscono qui.

Per arricchire la trama con nuovi elementi, la produzione è alla ricerca anche di uomini e donne dai tratti somatici asiatici, con lingua madre italiana e dialetto di origine toscano, per aggiungere una nuova sfumatura etnica alle vicende ambientate nella suggestiva cornice dell’Isola d’Elba.

Coloro che desiderano candidarsi per un ruolo nella serie devono:

inviare due foto – primo piano e figura intera – insieme al proprio curriculum artistico all’indirizzo casting.iddb12@gmail.com entro e non oltre il 15 aprile.

Le foto e il curriculum devono essere inseriti direttamente nel corpo dell’email, in quanto non saranno scaricati archivi o file da collegamenti esterni.

I candidati selezionati saranno contattati per un self-tape su parte, durante il quale avranno l’opportunità di dimostrare le proprie capacità recitative. È prevista una retribuzione in linea con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Con l’apertura dei casting per la dodicesima stagione, “I Delitti del Barlume” si prepara a accogliere nuovi volti pronti a lasciare il segno nella storia della fiction televisiva italiana.

