Home

Eventi

Casting per serie Tv, cercasi ragazzi 13/17 anni. Come e dove partecipare

Eventi

24 Giugno 2024

Casting per serie Tv, cercasi ragazzi 13/17 anni. Come e dove partecipare

Livorno 24 giugno 2024 – Casting per serie Tv, cercasi ragazzi 13/17 anni. Come e dove partecipare

Sono in corso le selezioni per un’importante serie pre-teen prodotta da Stand by me le cui riprese inizieranno a fine settembre 2024

Attualmente il casting si concentra sui ruoli dei personaggi più giovani. Queste le figure cercate:

RAGAZZE con accento toscano o dizione pulita, 13/17 anni

(anche di origine africana, asiatica, centro-sudamericana)

RAGAZZI MASCHI con accento toscano o dizione pulita, 13/17 anni

(anche di origine africana, asiatica, centro-sudamericana)

GEMELLI MASCHI OMOZIGOTI con accento toscano o dizione pulita, 13/17 anni

RAGAZZE con accento laziale o dizione pulita, 13/17 anni

Non è necessaria esperienza pregressa per cui è la partecipazione è possibile per tutti.

Gli incontri si terranno i giorni:

MARTEDì 25 giugno 2024 dalle 10 alle 18 a PISA

presso CITTADELLA GALILEIANA – EDIFICIO C1, Via Nicola Pisano, 27

ingresso Largo Padre Renzo Spadoni

⁠MERCOLEDì 26 giugno 2024 dalle 10 alle 17.30 a PISA ⁠

presso CITTADELLA GALILEIANA – EDIFICIO C1, Via Nicola Pisano, 27

ingresso Largo Padre Renzo Spadoni

GIOVEDì 27 giugno 2024 dalle 10 alle 17.30 a PRATO

presso Manifatture Digitali Cinema, via Dolce de’ Mazzamuti, 1 Parcheggio Piazzale Ebensee (a circa 300 mt da Manifatture)

VENERDì 28 giugno 2024 dalle 10 alle 17 a PRATO

presso Manifatture Digitali Cinema, via Dolce de’ Mazzamuti, 1 Parcheggio Piazzale Ebensee (a circa 300 mt da Manifatture)

I candidati devono presentarsi direttamente in loco in uno dei giorni indicati, in un orario a scelta e attendere il proprio turno. I minorenni devono essere accompagnati da 1 solo genitore (o da chi ne fa le veci) per evitare assembramenti, tenendo conto che serviranno i dati di entrambi i genitori per compilare la liberatoria. Presentarsi solo se in possesso dei requisiti richiesti.

Per le riprese è prevista retribuzione come da ccnl.

Casting per serie Tv, cercasi ragazzi 13/17 anni. Come e dove partecipare