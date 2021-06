Casting per videoclip AVIS, chi cercano e come partecipare

Cronaca

3 Giugno 2021

Livorno 3 giugno 2021

Lo studio “i Per i Recording Label” è alla ricerca di tre ragazzi con una buona attitudine alle riprese video e disinvolti di fronte alla macchina fotografica.

Il casting finalizzato alla realizzazione del videoclip ufficiale del brano ideato in collaborazione, e per: “Avis Comunale Livorno” e che s’inserisce nella campagna di sensibilizzazione alla cultura del “Dono” è aperto a tutti i ragazzi livornesi di età compresa tra i tredici ed i quindici anni.

“Donare il sangue è un gesto concreto di solidarietà. Significa letteralmente donare una parte di sè e del propria energia vitale a qualcuno che sta soffrendo, qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno, significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita”.(da Avis Comunale Livorno)

L’etichetta gestita dal Polo Artistico per il progetto discografico dedicato alla mission di “Avis Comunale Livorno”; ha coinvolto alcuni artisti sensibili alle finalità della nota associazione e garantisce che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito.