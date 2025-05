Home

23 Maggio 2025

Livorno, 24 maggio 2025 Casting per videoclip musicale a Fonti del Corallo, come partecipare

Un talento giovanissimo, una passione travolgente per la musica e un legame sempre più stretto con la Toscana. Si chiama MaddaLena, ha soltanto 8 anni, è una cantante italo-kazaka e ha già conquistato il cuore di centinaia di migliaia di fan in tutto il mondo. Dopo il successo del suo video musicale “Scary Day”, girato lo scorso giugno tra Volterra e Orciatico e lanciato a settembre 2024 su tutte le piattaforme streaming, MaddaLena torna sotto i riflettori. E questa volta sceglie Livorno e la sua provincia come scenario per il suo nuovo videoclip.

Con 380.000 iscritti su YouTube e video che superano spesso il milione di visualizzazioni, MaddaLena si sta imponendo come una delle voci più promettenti della musica pop internazionale, portando con sé un mix irresistibile di simpatia, ritmo e personalità. La sua presenza scenica e il carisma precoce le hanno già valso inviti prestigiosi, tra cui quello alla semifinale di Miss Livorno 2024 a Marina di Bibbona, dove ha incantato il pubblico con la sua esibizione live.

Ora è pronta a tornare in Toscana per le riprese del suo prossimo video musicale, in programma a inizio giugno, che sarà girato in diverse località della provincia di Livorno. Una scelta che conferma ancora una volta l’attrattività del territorio labronico per produzioni artistiche e cinematografiche di respiro internazionale.

Per l’occasione, la Cronosax – realtà specializzata nella produzione e nella selezione di casting – lancia una chiamata per comparse: si cercano principalmente ragazze tra i 15 e i 18 anni, da affiancare a MaddaLena nel nuovo progetto video. Il casting si terrà lunedì 26 maggio a partire dalle 15:30, presso il secondo piano dell’area food del Centro Commerciale Fonti del Corallo a Livorno. È preferibile inviare la propria candidatura in anticipo scrivendo all’indirizzo info@cronosax.it, specificando nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico.

La direzione del centro commerciale ha inoltre annunciato con entusiasmo la futura esibizione dal vivo della piccola artista proprio presso le Fonti del Corallo, quando sarà nuovamente in Italia al di fuori delle riprese. Un’occasione imperdibile per i suoi fan e per tutti gli amanti della musica pop internazionale.

