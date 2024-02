Home

Catena e silicone, studenti in rivolta difendono i laboratori dalle scelte della Provincia

6 Febbraio 2024

6 Febbraio 2024

Protesta all’Istituto Orlando: Studenti in Rivolta per la Difesa dei Laboratori

Livorno 6 febbraio 2024 – Catena e silicone, studenti in rivolta difendono i laboratori dalle scelte della Provincia

Nella mattina di oggi, martedì 6 febbraio, l’Istituto Orlando di Livorno è stato teatro di una protesta degli studenti, che hanno espresso il loro forte dissenso riguardo alla possibile decisione della Provincia di riassegnare le aule dei laboratori ad un altro istituto.

La questione è sorta a seguito della notizia che la Provincia avrebbe deciso di assegnare gli spazi dei laboratori dell’Istituto Orlando al Cecioni; un’altra istituzione scolastica, che pare fosse a corto di aule a causa del grande numero di iscrizioni.

Questa decisione comporterebbe di conseguenza lo spostamento degli studenti dell’Istituto Orlando presso la succursale dell’Iti.

Per manifestare la loro opposizione a questa ricollocazione forzata, gli studenti hanno adottato misure drastiche:

una delle porte della scuola è stata chiusa con una catena, mentre il silicone è stato utilizzato per bloccare le serrature delle altre.

Questo gesto simbolico ha impedito l’ingresso agli studenti e al personale, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per ripristinare l’accesso all’edificio scolastico.

La protesta degli studenti dell’Istituto Orlando evidenzia la profonda preoccupazione della comunità scolastica riguardo alla possibile perdita dei laboratori, considerati fondamentali per lo sviluppo dell’apprendimento e per l’esperienza educativa degli studenti.

In un momento in cui l’istruzione e la formazione sono considerate pilastri fondamentali per il futuro di una società, è cruciale garantire che le risorse e le strutture necessarie siano disponibili per tutti gli studenti.

La protesta degli studenti dell’Istituto Orlando richiama l’attenzione sulle sfide che affrontano le istituzioni educative e sottolinea l’importanza di ascoltare le esigenze e i bisogni della comunità studentesca.

