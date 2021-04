Home

Ambiente

29 Aprile 2021

Catena umana contro la discarica di Limoncino, M5S: “Saremo presenti”

Livorno 29 aprile 2021 – Catena umana contro la discarica di Limoncino, M5S: "Saremo presenti"

Il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere tutte le battaglie in difesa dell’ambiente, inclusa la storica lotta contro la discarica del Limoncino, tornata purtroppo agli onori delle cronache in questi ultimi giorni. Saremo quindi presenti alla “catena umana” dal comitato per il 9 maggio.

