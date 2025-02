Catena umana per salvare 9 bambine, il coraggio silenzioso di chi serve la comunità

Home

18 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025

Emergenza all’Isola d’Elba: il coraggio silenzioso di chi serve la comunità.

Nel cuore dell’emergenza che ha colpito l’Isola d’Elba, uomini e donne in divisa si sono distinti ancora una volta per dedizione e spirito di servizio.

Tra le tante operazioni di soccorso, la catena umana creata per mettere in sicurezza 9 bambine e tre istruttori bloccati all’interno di una Scuola di Danza; dimostrazione tangibile di un impegno che va oltre il dovere.

Non servono clamori o riconoscimenti formali, ma è giusto che le parole rendano merito a chi, con professionalità e silenzioso sacrificio, si mette al servizio della collettività. Il vero valore sta in chi agisce senza aspettarsi nulla in cambio, se non la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo.

UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri – esprime il proprio riconoscimento a tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso sull’Isola d’Elba, con un pensiero particolare all’Arma dei Carabinieri, che ha dimostrato ancora una volta il proprio impegno concreto e instancabile a servizio della collettività anche con personale libero dal servizio. In momenti difficili come questi, il loro intervento tempestivo e il coordinamento con le altre forze di soccorso hanno rappresentato un punto di riferimento essenziale per la sicurezza e il sostegno alla popolazione.