Caterina Spagnoli è la sindaca dei ragazzi di Rosignano

25 Febbraio 2025

Rosignano Marittimo (Livorno) 25 febbraio 2024 Caterina Spagnoli è la sindaca dei ragazzi di Rosignano

Si chiama Caterina Spagnoli, frequenta la scuola media di primo grado “Dante Alighieri”. e dalla mattinata di lunedì 24 febbraio 2025 è il nuovo sindaco dei ragazzi del Comune di Rosignano Marittimo. Caterina è stata eletta con 30 voti (su 56 studenti e studentesse presenti): il suo programma guarda al sociale e prevede l’organizzazione di una partita del cuore per raccogliere fondi da destinare ad alcune associazioni locali e una sensibilizzazione contro il fumo. Insieme a lei erano candidate altre due studentesse: Bianca Luna Rotelli delle medie “Fattori” e Ginevra Favilli dell’istituto di secondo grado “Mattei”. Adesso comincia il percorso per far diventare realtà il progetto di Caterina, anche con la collaborazione degli studenti e studentesse degli altri istituti scolastici.

Il lavoro che ha portato prima all’elezione del Consiglio comunale dei ragazzi e poi della sindaca è partito in autunno e si concluderà entro la fine dell’anno scolastico con la “traduzione” in realtà del progetto di Caterina. Tre erano i settori entro i quali elaborare altrettanti programmi “elettorali” e tre le commissioni di lavoro, dedicate all’ambiente; alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico; e alla cura del territorio. Bianca Luna ha presentato un progetto orientato alla manutenzione del territorio comunale, alla sua mappatura, all’installazione di nuove fontanelle e di isole ecologiche. Ginevra, invece, ha proposto una giornata della cultura, nel corso della quale creare stand tematici e organizzare spettacoli teatrali, da affiancare ad un bando per ridipingere il sottopasso di via del Popolo / piazza della Repubblica a Rosignano Solvay in modo da creare affreschi dedicati alle frazioni del nostro Comune.

L’elezione della nuova sindaca è avvenuta al termine di una intensa mattinata nell’aula magna dell’Istituto “Mattei” di viale della Repubblica, dove il sindaco del Comune rosignanese, Claudio Marabotti, rivolgendosi ai ragazzi e alle ragazze presenti ha parlato del significato di partecipazione e di democrazia, due concetti che “si devono respirare” nell’aria. Ha parlato, il sindaco, partendo dalle ultime elezioni amministrative durante le quali – ha detto – l’attuale amministrazione è stata eletta da una maggioranza relativa che ha espresso numeri più bassi di votanti rispetto alle persone che potevano e possono esercitare il diritto di voto. “Un calo di affluenza che è un problema nazionale – ha aggiunto – e che significa una cosa, ovvero che molti cittadini non hanno più fiducia”. Invece mettere un segno sulla scheda ha un “grande significato”, per cui “va portata di nuovo avanti un’educazione alla democrazia”. Nel corso della mattinata è stato anche diffuso il famoso brano “La libertà” di Giorgio Gaber, espressione del suo teatro – canzone. “Libertà non è star sopra un albero / non è neanche avere un’opinione / la libertà non è uno spazio libero / libertà è partecipazione”. Ma la libertà – secondo Gaber – non è neanche il volo d un moscone, neanche un gesto o un’invenzione… “libertà- ribadisce in questa sua famosa registrazione discografica – è partecipazione”.

Dopo Claudio Marabotti, intervenuto con la fascia tricolore, ha parlato la presidente del Consiglio comunale Ilaria Burresi, che ha ringraziato i ragazzi e le ragazze per la loro partecipazione e per il loro essere “la nostra speranza per il futuro”.

Clementina Fantoni, responsabile dell’Unità Operativa di supporto al sindaco e agli assessori ha quindi riassunto brevemente il percorso intrapreso con le scolaresche dallo scorso autunno per arrivare all’elezione del sindaco dei ragazzi. Ha quindi posto l’accento sul lavoro fatto sulla nostra Costituzione. sottolineando il significato di parole come democrazia e partecipazione.

Prima della presentazione dei programmi da parte delle tre studentesse candidate alla carica di sindaco, c’è stato anche l’intervento del console dei Maestri del Lavoro, Mario Scalpellini, e del Maetro del Lavoro ingegner Mauro Manzani, che – hanno detto – “andiamo nelle scuole per portare la nostra esperienza formativa per cercare di trasmetterla alle giovani generazioni”. Quindi la votazione, lo spoglio delle schede, e la proclamazione della sindaca Caterina Spagnoli. Non potevano mancare le foto di rito, prima e dopo la consegna della fascia tricolore a Caterina. All’evento hanno partecipato anche il vicesindaco Mario Settino con gli assessori Giacomo Cantini, Roberto Repeti, Giulio Rotelli e Giulia Quintavalle. Quest’ultima, medaglia d’oro olimpica nel judo, ha preso brevemente la parola assicurando ai ragazzi la collaborazione sua e del suo assessorato allo sport per la realizzazione del progetto “sportivo e solidale” presentato da Caterina Spagnoli.