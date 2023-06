Home

Causa incidente, conducente positivo all'alcol. Denuncia e patente ritirata per un 54enne

21 Giugno 2023

Causa incidente, conducente positivo all’alcol. Denuncia e patente ritirata per un 54enne

Suvereto (Livorno) 21 giugno 2023 – Causa incidente, conducente positivo all'alcol. Denuncia e patente ritirata per un 54enne

I Carabinieri della Stazione di Suvereto sono intervenuti sulla SS 398, in direzione di Piombino, in

occasione di un sinistro stradale che ha coinvolto due veicoli, ma che fortunatamente non ha causato

gravi lesioni alle persone coinvolte.

Dai primi accertamenti, i militari hanno appurato che il conducente, un uomo residente in zona,

classe ‘69, verosimilmente per la perdita di controllo del veicolo, mentre stava effettuando un

sorpasso, era andato a collidere con un’altra auto.

Lo stesso, illeso, è stato sottoposto ad accertamento con apparecchio etilometrico risultando positivo, con tasso alcolemico pari a più del doppio di quanto la legge consente. La moglie, trasportata al vicino ospedale di Piombino, ha riportato ferite lievi per le cure del caso.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura mentre la

patente di guida gli è stata subito ritirata.

Continuano serrati i controlli dei Carabinieri di Piombino tesi al contrasto dei casi di guida sotto

l’effetto di droghe o alcolici, volti a garantire la sicurezza stradale.

Tali condotte illecite

costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per gli altri utenti della strada.

