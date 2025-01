Home

15 Gennaio 2025

Isola d'Elba(Livorno) 15 gennaio 2025 Causa un sinistro mentre guida in stato di ebrezza, denunciato un 34enne

Proseguono i controlli del territorio dei carabinieri della Compagnia di Portoferraio, anche in orari notturni, per il contrasto al consumo di droghe ed all’abuso di alcool, anche in chiave di sicurezza stradale.

Con l’impiego di militari delle Stazioni di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, coadiuvati dal Nucleo Radiomobile di Portoferraio, nella fascia oraria 22:00/04:00, sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici e l’assunzione di stupefacenti.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, un 34enne di origini est europee è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza poiché, a bordo di un’auto, avrebbe causato un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti, mentre guidava con un tasso alcolemico rilevato pari a 2,30 g/l. Immediato è scattato anche il ritiro della patente.