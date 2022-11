Cavalcaferrovia di Rosignano Solvay, Galletti (M5S):”Mozione in Regione per finanziare il progetto esecutivo per il ripristino”

Home

18 Novembre 2022

Firenze, 18 novembre 2022 – di Rosignano Solvay, Galletti (M5S):”Mozione in Regione per finanziare il progetto esecutivo per il ripristino”

“Già in passato la Regione è intervenuta finanziando interventi di ripristino di infrastrutture comunali che rivestono una particolare importanza strategica in virtù della loro funzione per la comunità ed il cavalcaferrovia di Rosignano Solvay (Livorno) dovrebbe essere una di quelle su cui intervenire al più presto.” Ad affermarlo è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

“Comprendiamo come la questione portata all’attenzione della nostra segreteria regionale dai consiglieri comunali del Movimento 5 stelle Elisa Becherini e Mario Settino, che hanno seguito a lungo la vicenda producendo anche numerosi atti sul tema, sia una problematica molto sentita dai cittadini di Rosignano Marittimo. Sebbene, secondo i tecnici che sono intervenuti per la verifica delle condizioni, non esista un pericolo di crollo per l’infrastruttura, è naturale che lo sgretolamento della parte superficiale di calcestruzzo provochi una costante apprensione tra i residenti.”

“Il fatto che esista già un progetto esecutivo a disposizione del Comune per abbattere le rampe pericolanti e ripristinare opportunamente la struttura – chiarisce la Presidente M5S – è senza dubbio un elemento che può fungere da stimolo per un rapido intervento della Regione. Pertanto – conclude – presenteremo una mozione per impegnare la Giunta toscana a reperire le risorse necessarie per consentire l’avvio dei lavori di ripristino del cavalcaferrovia entro il 2023.”

