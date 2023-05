Home

Cavalieri medievali, alle 17,45 benedizione in Duomo e corteo. Inizia Leghorn Medieval Festival

12 Maggio 2023

Cavalieri medievali, alle 17,45 benedizione in Duomo e corteo. Inizia Leghorn Medieval Festival

Livorno 12 maggio 2023

Il Leghorn Medieval Festival è un grande Festival a tema medievale unico del suo genere, dove musica, spettacolo, rievocazione storica, mercati e food si mescolano in un unico grande evento. Saranno presenti Associazioni di rievocazione storica, artisti e performer da tutta Italia e anche dall’estero.

Il medioevo rivive in Fortezza

Combattimenti e sfide, cavalli e cavalieri, giostre e visite guidate agli accampamenti, parate e dimostrazioni militari e molto altro ancora

LEGHORN MEDIEVAL FESTIVAL 12 —13 —14 MAGGIO 2023

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

VENERDI’ 12 MAGGIO

Ore 17.45; Benedizione dei Cavalieri presso il Duomo Ore 18.00: Corteo da Piazza Grande a Fortezza Nuova

Ore 18.30; apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico.

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 19.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 19.30:; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 20.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 21.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 22.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 23.00; FINIS TERRAE – musica antica

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 19.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 19.30; ACROBATI DEL BORGO –giullerie, giocoleria

Ore 20.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 20.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 22.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 23.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 21.30; “MARE NOSTRUM” — una strada verso l’infinito Sono da sempre le correnti, le maree e i venti a scandire il ritmo della vita di questa città abbracciata e incorniciata dall’azzurro del mare … Un mare divenuto strada da percorrere nel tentativo di oltrepassare 1′ orizzonte . . .

Un mare divenuto strada capace di unire e riunire mondi, culture e conoscenze…

Alla Città e agli uomini che hanno saputo fare di quel mare non un confine per separare ma un mezzo per unire è dedicato Mare Nostrum, spettacolo d’apertura dell’edizione 2023 del Leghorn Medieval Festival

SABATO 13 MAGGIO

Ore 10.00; apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico.

Dalle ore 11.00; Spettacoli Itineranti con: MEMENTO RIDI, ARTEARE, FINIS TERRAE, COMPAGNIA SALTAFOSSUM

ARENA SPETTACOLI IL MAGNIFICO:

Ore 10.30: Dimostrazione di combattimenti, sbandieratori e tamburini

Ore 11.30; Movimentazione libera cavalli

Ore 16.30; SOLDATI IN MARCIA – movimenti di formazione e battaglia

Ore 17.15; Sbandieratori e tamburini

Ore 18.00; I FALCONIERI DEL RE – Esibizione di Falconeria diurna

Ore 18.30; Giostra dei Tre Baroni — torneo a cavallo

Ore 21.00; “GIOCHI E LAZZI ALLA CORTE DEL MAGNIFICO” – Grande spettacolo serale con: Gianluca Foresi All’Improvviso in Rima, Otto Vagante, Falconieri del Re, Les Danseuses de Sheherazade, Contrada della Corte di San Polo D’Enza e Acrobati del Borgo,

Ore 23.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM: “Cunti et Canti dalle terre dello Prete Gianni” — concerto di musica antica

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 11.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 11.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 12.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 16.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 17.00; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 17.30; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 18.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 18.30; LO MAGO ABACUC —magia

Ore 19.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 11.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 11.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 12.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 16.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 17.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 17.30; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval GipsyOre

18.00; OTTO VAGANTE – giullef.—te

Ore 18.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 19.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

DOMENICA 14 MAGGIO

Ore 10.00: apertura della manifestazione presso la Fortezza Nuova con accampamenti militari, antichi mestieri, mercato storico

Dalle ore 11.00: Spettacoli Itineranti con: MEMENTO RIDI, ARTEARE, FINIS TERRAE, COMPAGNIA SALTAFOSSUM

ARENA SPETTACOLI DEL MAGNIFICO:

Ore 10.30; Dimostrazione di combattimenti, sbandieratori e tamburini

Ore 11.30; Movimentazione libera cavalli

Ore 16.00; SOLDATI IN MARCIA – movimenti di formazione e battaglia

Ore 16.45; Sbandieratori e tamburini

Ore 17.15; Giochi d’arme a cavallo

Ore 18.00; I FALCONIERI DEL RE – Esibizione di Falconeria diurna

Ore 20.30; “GIOCHI E LAZZI ALLA CORTE DEL MAGNIFICO” – Grande spettacolo serale con: Gianluca Foresi All’Improvviso in Rima, Lo Mago Abacuc, Compagnia Saltafossum, Les Danseuses de Sheherazade, Falconieri del Re e Acrobati del Borgo.

Ore 22.30: BARDO MAGNO — concerto di chiusura

AREA SPETTACOLO DEL COSIMO:

Ore 11.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 11.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 12.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 16.30; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 17.00; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 17.30; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 18.00; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 18.30; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 19.00; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

AREA SPETTACOLO BUONTALENTI:

Ore 11.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 11.30: LO MAGO ABACUC — magia

Ore 12.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

Ore 16.30; OTTO VAGANTE – giullerie

Ore 17.00; COMPAGNIA SALTAFOSSUM – musica antica

Ore 17.30; ACROBATI DEL BORGO – giullerie, giocoleria

Ore 18.00; FINIS TERRAE – musica antica

Ore 18.30; LO MAGO ABACUC — magia

Ore 19.00; LES DANSEUSES DE SHEHERAZADE – danza Medieval Gipsy

