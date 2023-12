Home

21 Dicembre 2023

Cavalleria Rusticana e omaggio a Morricone, è il San Silvestro al Teatro Goldoni

Livorno 21 dicembre 2023 – Cavalleria Rusticana e omaggio a Morricone, è il San Silvestro al Teatro Goldoni

Una novità assoluta per il Teatro Goldoni ed il suo pubblico: la notte di San Silvestro, domenica 31 dicembre, sarà animata da un doppio spettacolo, sempre nel segno della grande musica, con lo storico Teatro livornese eccezionalmente aperto per 400 spettatori. E se il Capodanno, con il suo tradizionale concerto di lunedì 1 gennaio, alle ore 18, proseguirà a salutare l’anno nuovo, ecco che sarà possibile brindarvi fino dalla mezzanotte precedente tra dolci tipici e bollicine, sulle note del capolavoro di Pietro Mascagni “Cavalleria rusticana”, il cui inizio è previsto per le ore 22 e le meravigliose melodie di Ennio Morricone quaranta minuti dopo la mezzanotte.

L’ingresso in teatro è previsto dalle ore 21, con un aperitivo di benvenuto; poi, un’ora dopo, il sipario si alzerà sull’opera più amata e rappresentata in tutto il mondo del compositore livornese, con l’Orchestra e Coro del Teatro Goldoni diretta da Mario Menicagli e la regia di Emanuele Gamba, rispettivamente direttore amministrativo e direttore artistico del Goldoni; maestro del coro Maurizio Preziosi.

Di livello e comprovata esperienza nel teatro mascagnano e verista il cast della serata , che si avvarrà di Valentina Boi ( Santuzza ), Carlos Ventre ( Turiddu ), Min Kim ( Alfio ), Rosa Pérez Suárez ( Mamma Lucia ) e Noemi Umani ( Lola ); luci di Michele Rombolini ; produzione e scene della Fondazione Teatro Goldoni.

Poco prima della mezzanotte il brindisi, a cui seguirà un ampio concerto con ancora l’Orchestra e Coro del Goldoni diretti da Mario Menicagli, dedicato alle più famose creazioni del premio Oscar Ennio Morricone: dalle intramontabili colonne sonore western (Per qualche dollaro in più, Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto, il cattivo, C’era una volta il west, L’estasi dell’oro), alle notissime Metti una sera a cena, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Giù la testa, Sacco e Vanzetti, Il clan dei siciliani, Bianco, rosso e Verdone, C’era una volta in America, Mission e Nuovo Cinema Paradiso.

Gli arrangiamenti sono di S. Giusti e A. Nottoli; voce solista Noemi Umani; tromba solista Donino Gaudieri; oboe solista Stefano Cresci, Maestro del Coro Maurizio Preziosi.

Un San Silvestro in cui la lirica incontra il cinema, linguaggi artistici affascinanti e popolari ed in cui Pietro Mascagni stesso fu protagonista con la prima colonna sonora assoluta (per il film Rapsodia Satanica nel 1917) ed ovviamente con l’opera verista del suo debutto che aprì ad una nuova fase nella storia del melodramma.

Biglietti ancora disponibili: posto unico € 100 (Cavalleria rusticana + aperitivo di benvenuto e brindisi + Omaggio Morricone), in vendita presso il botteghino del Goldoni fino al 23 dicembre e dal 27 al 30 dicembre con i consueti orari (martedì e giovedì ore 10/13; mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30); il 31 dicembre dalle ore 19. Tutte le info su www.goldoniteatro.it

