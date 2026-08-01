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Cavallini, la storia di una famiglia e della sua calzatura toscana

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1 Agosto 2026

Cavallini, la storia di una famiglia e della sua calzatura toscana

Livorno 1 agosto 2026 Cavallini, la storia di una famiglia e della sua calzatura toscana

Una scarpa può raccontare sessant’anni in un solo passo. Quella di Cavallini nasce nel 1964 e da allora cammina insieme alla storia di una famiglia toscana del cuoio. Dietro ogni paio c’è un sapere che si tramanda, non un prodotto che si replica.

Un mestiere che passa di mano in mano

La calzatura artigianale toscana non si impara sui libri. Si osserva, si tocca, si sbaglia e si rifà, finché il gesto diventa naturale come respirare. È questo il filo che lega le generazioni dentro la storia di Cavallini, fondata nel 1964 da Giuliano Cavallini nel cuore della Toscana, là dove il comprensorio del cuoio toscano ha fatto scuola al mondo intero.

Il sapere artigiano è una memoria che vive nelle mani di chi taglia la pelle e di chi monta la tomaia, e che passa da una persona all’altra come un’eredità preziosa.

Quel patrimonio di gesti ha radici antiche e profonde in questa terra, dove l’artigianato di qualità resta un valore identitario riconosciuto ben oltre i confini regionali, come dimostra anche la vitalità delle iniziative dedicate ai mestieri d’arte raccontate dal territorio livornese .

In Cavallini questo significato si traduce in numeri concreti: oltre 30 artigiani lavorano oggi ogni paio interamente a mano, con vera pelle e concia toscana. C’è chi taglia, chi cuce, chi rifinisce, e ognuno custodisce una porzione di quel sapere collettivo che nessun ufficio acquisti potrà mai ordinare da un catalogo.

Ogni paio porta con sé la personalità dell’artigiano che gli ha dato forma, perché chi conosce davvero un mestiere lascia sempre una firma invisibile dentro al lavoro. Tramandare, in una manifattura come questa, vuol dire molto più che insegnare una tecnica: vuol dire trasmettere un’idea di qualità che non ammette scorciatoie.