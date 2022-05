Home

Un cavallo non si alza più da terra, sollevato con l’autogrù per farlo curare (Foto)

16 Maggio 2022

Livorno 16 maggio 2022 – Un cavallo non si alza più da terra, sollevato con l’autogrù per farlo curare

Questa mattina i vigili del fuoco del comando di Livorno, sono intervenuti intorno alle 10 presso un maneggio in via di tramontana presso il maneggio per soccorso ad un cavallo

Il cavallo era a terra e non riusciva più ad alzarsi da diverso tempo

I vigili del fuoco hanno imbracato l’animale e con l’autogrù è stato sollevato e curato in contemporanea dal personale veterinario sul posto fino alla completa ripresa delle forze

