Home

Cronaca

CDG, un avviso pubblico per individuare il segretario generale dell’AdSP

Cronaca

2 Marzo 2026

CDG, un avviso pubblico per individuare il segretario generale dell’AdSP

Livorno 3 marzo 2026 CDG, un avviso pubblico per individuare il segretario generale dell’AdSP

Il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, lo comunica ai membri del Comitato di Gestione nel giorno del suo primo insediamento. “Raccoglieremo manifestazioni di interesse da parte di chi è interessato”

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale procederà all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che siano interessati a ricoprire il ruolo del Segretario Generale dell’Ente”. E’ quanto ha comunicato stamani il Presidente Davide Gariglio ai membri del Comitato di Gestione, insediatosi oggi per la prima volta con la partecipazione dei suoi membri: il direttore marittimo della Toscana, l’ammiraglio Giovanni Canu; Nerio Busdraghi in rappresentanza del Comune di Livorno, e Carlo Torlai in rappresentanza del Comune di Piombino

Il presidente ha specificato di voler procedere sulla falsa riga di quanto fatto nel recente passato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione del rinnovo degli organi di vertice di cinque Autorità di Sistema Portuale.

Gariglio ha sottolineato che l’avviso non ha natura concorsuale e che non è prevista alcuna procedura selettiva. Non verrà pertanto pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che avranno presentato il curriculum vitae.

Durante la seduta è stato anche affrontato un altro punto all’ordine del giorno, un’informativa sull’adozione dell’ordinanza n.1 del 2026, con la quale la Port Authority ha provveduto ad aggiornare, adeguandolo alle disposizioni del decreto ministeriale 202 del 2022, il Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali e la fornitura di lavoro temporaneo nei porti dell’ente.