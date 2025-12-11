C’è il turno infrasettimanale, la Pallacanestro Don Bosco ospita i Prato Dragons

Home

11 Dicembre 2025

Pochi giorni dopo lo splendido successo di Certaldo, la prima squadra della Pallacanestro Don Bosco scende nuovamente sul parquet, chiudendo, giovedì sera, il turno infrasettimanale del Campionato di Serie C. Gli uomini di Giuseppe Di Manno, infatti, ospitano al “PalaMacchia”, dove hanno perso solo con la Sancat, una delle squadre più attrezzate del torneo, i Prato Dragons, nella passata stagione arrivati fino alla finalissima playoff.

Anche la classifica racconta il valore della squadra ancora affidata al confermato Banchelli; i Dragons infatti sono al secondo posto, ad appena due punti dalla vetta. Del resto, per apprezzare la solidità dei pratesi basta scorrerne il roster, nel quale trovano posti autentici lussi per la categoria, a partire dalla coppia di playmaker composta da Manfredini, figlio dell’ex nazionale azzurro di calcio Manfredini Sisostri, e da Balducci, lo scorso anno promosso in B Nazionale con Quarrata. Manfredini, infatti, viaggia a quasi 14 punti ad allacciata di scarpe, mentre Balducci si ferma a 12,3.

In doppia cifra anche l’ala forte Marini (11,1), ma non vanno sottovalutati i vari Pacini, Goretti, Catalano ed i veterani Smecca e Staino. Insomma, una squadra veramente attrezzata, per battere la quale servirà una partita top, fatta di tanta aggressività difensiva e di tanta verve in attacco, sulla falsariga di quanto fatto sabato scorso a Certaldo.

Ne è pienamente consapevole anche coach Di Manno che presenta così i 40’ del “PalaMacchia”:

“Andiamo ad affrontare, nel turno infrasettimanale, una squadra di assoluto livello come i Prato Dragons, che vanta un roster di assoluto livello, con alcuni giocatori, penso a Manfredini e Balducci, che rappresentano un lusso per questa categoria.

Avremo di fronte una compagine esperta e profonda, costruita per stare stabilmente nella parte alta della classifica. Per noi – continua coach Di Manno -è un test importante, un’occasione per capire davvero a che punto siamo nel nostro percorso.

Dovremo essere molto attenti e bravi a contenere la loro fisicità ed il loro ritmo. In partite così il livello si alza e non possiamo permetterci pause; l’obiettivo è di competere fin dalla palla a due iniziale, mostrando personalità e cercando di trasferire sul campo i passi avanti delle ultime settimane. In sintesi, una partita difficile ma che ci servirà tantissimo per crescere”.

Appuntamento per questa sera, giovedì 11 dicembre, al “PalaMacchia”, con palla a due prevista per le ore 21:15

