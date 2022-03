Home

Cronaca

“C’è posto per te”, Dingo ha trovato casa

Cronaca

8 Marzo 2022

“C’è posto per te”, Dingo ha trovato casa

Livorno 8 marzo 2022 – “C’è posto per te”. Dingo ha trovato casa

Una buona notizia, finalmente dopo 10 anni di canile anche Dingo ha trovato la sua casa

Il primo cane che abbiamo pubblicizzato con la rubrica domenicale “C’è posto per te”, dedicata all’adozione dei cani del canile di Livorno e curata dall’associazione Alca (Associazione liberi cittadini animalisti) è adottato.

Non si può che festeggiare per questa adozione. Grazie a chi adotta cani anziani

Dingo dalla contentezza non riusciva a stare fermo neanche per fare una foto, voleva salire in auto

Ecco Dingo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin