13 Febbraio 2022

“C’è posto per te”. Luna, bella e socievole cerca casa

Livorno 13 febbraio 2022

Ecco il secondo appuntamento domenicale con la rubrica sui cani disponibili all’adozione e in cerca di una nuova casa e famiglia

La rubrica chiamata “C’e posto per te” è organizzata dall’associazione Alca (Associazione Liberi Cittadini Animalisti)

Abbiamo iniziato con Dingo, un meticcio gioioso e socievole, ed oggi Alca vi presenta Luna

Luna è un bei pastore tedesco dl a circa 7 anni, non è sterilizzata ed è entrata in canile a dicembre 2020 a seguito di rinuncia di proprietà.

Anche se non giovanissima, oltre ad essere bella, è socievole con gli umani un po’ meno con i suoi simili.

Bisogna però dire che le sue tendenze avversative nei confronti degli altri cani sono da ricondursi a esperienze pregresse poco felici.

Non è un cane che può fare vita da giardino, come del resto nessun cane, inoltre, proprio per le caratteristiche della razza ha bisogno di una guida attenta.

Dimostra dì essere un cane dalla forte spinta relazionale, dotato di grande docilità e socievolezza nei riguardi dell’umano che esprime una sorprendente disponibilità a lasciarsi guidare e aiutare anche nei momenti di maggiore attivazione.

Luna aspetta una famiglia che offra un posto per lei, dove poter vivere serenamente, e lei saprà dare a chi la adotterà un amore incondizionato.

Scheda di Luna

Razza: pastore tedesco

Età: circa 7 anni, non sterilizzata

Per informazioni rivolgersi ad Alca

370 3640233

