“C’è qualche livornese che non ha avuto un aumento della Tari?”, Ghiozzi (Lega): “mi sa che chi mente è Salvetti”
Così il consigliere comunale risponde alle affermazioni del sindaco
Continua il botta e risposta su Tari e impianti sostitutivi al termovalorizzatore tra il consigliere comunale Carlo Ghiozzi e il sindaco di Livorno Luca Salvetti
Dopo le prime dichiarazioni di Ghiozzi su aumento Tari e alternative al termovalorizzatore, il Sindaco risponde che siamo in campagna elettorale e che il consigliere mente sapendo di mentire.
Ghiozzi replica e domanda: “C’è qualche livornese che non ha avuto un aumento della Tari? poi dichiara: Mi sa che chi mente è Salvetti”
