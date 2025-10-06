Home

Così il consigliere comunale risponde alle affermazioni del sindaco

Livorno 6 ottobre 2025 “C’è qualche livornese che non ha avuto un aumento della Tari?”, Ghiozzi (Lega): “mi sa che chi mente è Salvetti”

Continua il botta e risposta su Tari e impianti sostitutivi al termovalorizzatore tra il consigliere comunale Carlo Ghiozzi e il sindaco di Livorno Luca Salvetti

Dopo le prime dichiarazioni di Ghiozzi su aumento Tari e alternative al termovalorizzatore, il Sindaco risponde che siamo in campagna elettorale e che il consigliere mente sapendo di mentire.

Ghiozzi replica e domanda: “C’è qualche livornese che non ha avuto un aumento della Tari? poi dichiara: Mi sa che chi mente è Salvetti”

Questo il video di risposta di Ghiozzi