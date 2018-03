C’è un nuovo medico di famiglia disponibile

Si tratta di Francesco Tofani, dottore già noto per le numerose guardie mediche svolte in questi anni in tutta la provincia

La scelta del nuovo curante potrà essere fatta anche online, su smartphone o tablet

LIVORNO, 07 marzo 2018 – Entra in servizio da oggi, mercoledì 7 marzo, il medico convenzionato di medicina generale Francesco Tofani operativo nell’ambito territoriale “Livorno” e assegnato alla Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) 2.

Nella Azienda USL Toscana nord ovest, prima azienda in tutta la regione, è possibile effettuare l’operazione di iscrizioni/cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario. Al servizio si può accedere tramite il sito Open Toscana, nei Totem PuntoSì oppure scaricando su tablet o smartphone la app SmartSST di Regione Toscana. In alternativa sarà necessario rivolgersi agli sportelli dedicati all’anagrafe sanitaria.

(Pierpaolo Poggianti)