14 Novembre 2025

Livorno, 14 novembre 2025 Ceccardi e Ghiozzi (Lega): “Tempio degli Olandesi, fallimento politico e culturale. Il Comune fermi la cessione agli islamici”

“Quella che si sta consumando a Livorno non è una trattativa, è un fallimento politico e culturale di cui l’amministrazione comunale deve assumersi piena responsabilità.

Il Tempio degli Olandesi è un monumento che racconta la storia e l’identità europea e cosmopolita di Livorno. Un’identità fatta di tolleranza, sì, ma anche di radici cristiane che non possono essere cancellate con un colpo di spugna.

Il Comune ha avuto l’opportunità di acquisire questo pezzo di storia per un euro e di salvarlo dal degrado, ma ha voltato le spalle: ha detto no alla tutela del proprio patrimonio per poi assistere, inerme, alla sua potenziale cessione a un’altra confessione. Guarda caso, agli islamici. I quali evidentemente hanno risorse economiche importanti e, ci auguriamo, altrettanto trasparenti”.

Lo dichiarano l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi e il capogruppo Lega in consiglio comunale a Livorno Carlo Ghiozzi.

“Livorno non merita che i suoi simboli storici, lasciati marcire nell’incuria, vengano svenduti e stravolti nella loro funzione originaria – aggiungono Ceccardi e Ghiozzi -. Il sindaco Salvetti smetta di nascondersi dietro la burocrazia e si attivi immediatamente per bloccare questa operazione, reperire le risorse necessarie al restauro del Tempio e recuperarlo alla città, prima che la nostra storia venga definitivamente archiviata e l’islamizzazione della nostra società compia un altro passo in avanti”.