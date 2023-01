Home

Cecina: 16enne soccorso da ambulanza senza medico, l’intervento dell’Onorevole Tenerini

9 Gennaio 2023

Cecina (Livorno) 9 gennaio 2023

Tenerini (FI): Sanità toscana sempre più in affanno, i disservizi ricadono sulla pelle dei cittadini

“Quanto accaduto nel caso del ragazzo di 16 anni che, nonostante le sue condizioni, è stato soccorso da un’ambulanza ordinaria invece che da un’ambulanza con medico a bordo purtroppo non mi stupisce.

A lui vanno i migliori auguri ed alla famiglia ed amici una profonda vicinanza.” Lo dichiara la deputata di FI Chiara Tenerini che prosegue

“Da tempo noi di Forza Italia denunciamo le carenze strutturali ed organizzative della sanità locale.

A tal proposito ho presentato a marzo 2022 e discussa in consiglio comunale a Cecina soltanto questo dicembre, una mozione che ha portato alla convocazione di un consiglio comunale aperto a tema Sanità, alla presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità e dei dirigenti dell’USL Nord Ovest, che dovrebbe essere convocato per il giorno 26 gennaio”.

“Considero di fondamentale importanza che si faccia chiarezza su quanto accaduto. I problemi legati alla nostra sanità sono purtroppo ormai noti e ben evidenti, con il personale sanitario che dimostra dedizione e buona volontà nonostante tagli di personale e turni massacranti”.

“Sono lieta che il Sindaco si sia, in questa situazione, adoperato in modo risoluto.

Mi stupisce che lui, in qualità di ex Presidente della Società della Salute Valli Etrusche e di ex Presidente della Conferenza dei Sindaci Area Vasta ed oggi membro di un comitato per la riorganizzazione degli ospedali in Rete Cecina e Piombino, non sia intervenuto prima.

E’ da tempo necessaria, nella nostra Regione, un’azione concreta contro le politiche sanitarie malgestite dal PD in modo sinistro e senza visione futura”.

In merito all’incidente “Auspico che si facciano tutte le opportune verifiche per stabilire l’effettiva dinamica dei fatti, e per accertare le reali cause dell’accaduto”

On. Chiara Tenerini

Vicecoordinatore regionale Toscana e coordinatore provinciale Livorno Forza Italia

