Home

Provincia

Cecina

Cecina, 20enne denunciato per spaccio

Cecina

20 Agosto 2024

Cecina, 20enne denunciato per spaccio

Livorno 20 agosto 2024 – Cecina, 20enne denunciato per spaccio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina unitamente ai colleghi della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un giovane sulla ventina ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

In particolare, la notte del sabato sera appena trascorso i Carabinieri, nel corso di un mirato servizio esterno, sono stati insospettiti dall’atteggiamento di un ragazzo, poi identificato in un giovane non ancora ventenne originario del nord Italia che stazionava con fare sospetto sul lungomare di Marina di Cecina.

Attraverso una stringente azione di osservazione e monitoraggio, insospettiti dai movimenti registrati, i carabinieri lo hanno fermato e lo hanno trovato in possesso di un involucro del peso di circa 24 grammi contenente sostanza stupefacente del tipo hashish pronta per il consumo, mentre all’interno di un marsupio indossato hanno rivenuto un bilancino di precisione, 7 ritagli di cellophane per il confezionamento di sostanze stupefacenti e diverse banconote per un valore totale di quasi 400 euro, verosimilmente provento di una ben remunerativa attività di spaccio di hashish condotta dal prefato.

La sostanza ed il materiale vario rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri, i quali hanno deferito a piede libero il giovane ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.