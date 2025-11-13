Home

Cecina, 20enne denunciato per spaccio

13 Novembre 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un 20enne cecinese, già censurato, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a contrastare i reati in materia di droga, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile.

L’arrestato è stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a una coetanea. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare:

62 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish , già suddivisa in dosi;

circa 200 € in contanti , ritenuti provento dell’attività illecita;

un bilancino di precisione ed una lista di clienti, elementi indicatori dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo nel corso del quale il Giudice che ha convalidato l’arresto. L’operazione conferma l’impegno delle Forze dell’Ordine nella prevenzione e repressione di reati che minano la salute e la sicurezza, in particolar modo tra i giovani.