3 Luglio 2022

Cecina: 45enne finisce sotto un treno, è gravissimo

Cecina (Livorno) 3 luglio 2022

Incidente ferroviario alla stazione di Cecina, un uomo di 45 anni finisce sotto un treno. Il fatto è accaduto intorno alle ore 17. 45 di oggi

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire ma secondo quanto appreso, da una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente e non di un gesto volontario

Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri, la polfer e la polizia del comando di Cecina

L’uomo è stato soccorso in gravissime condizioni dai volontari della Pubblica Assistenza di Cecina intervenuti con il medico del 118. Dopo le prime cure del caso è stato trasportato in codice rosso per la semi amputazione degli arti inferiori all’ospedale di Cecina

Date però le sue gravissime condizioni è stato trasferito a Cisanello (Pisa) dov’è stato operato d’urgenza

